BIST 9.420
DOLAR 34,39
EURO 36,25
ALTIN 2.836,53
HABER /  DÜNYA

İtalya'da bir otel, İsrailli müşterilerini kabul etmedi

İtalya'da bir otel, İsrailli müşterilerini kabul etmedi

İtalya'nın kuzeyinde Selva di Cadore beldesindeki bir otelin, İsrailli müşterilerini "soykırım sorumlusu bir ülke"den geldikleri gerekçesiyle tesise kabul etmediği bildirildi.

Abone ol

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyinden geçen Alp Dağları'nın eteğindeki Selva di Cadore beldesindeki Garni Ongaro Oteli'nin Müdürü Patrick Ongaro, konaklama için gelen bir grup İsrailli müşteriyi, Filistinlilere yönelik soykırımın sorumlusu bir ülkeden geldikleri için tesise kabul etmedi.

Kasım ayı başında yaşanan hadisede tesis müdürünün, söz konusu müşterilere gönderdiği mesajda kendilerini oteline kabul etmeme gerekçesini açıklarken, rezervasyonlarını ücretsiz iptal etme seçeneği de sunduğu kaydedildi.

Instagram ve X gibi farklı sosyal medya platformlarında Filistin destekçisi pek çok kullanıcı ve hesaptan, otel sahibine destek veren mesajlar paylaşıldı.

Selva di Cadore beldesinin içinde bulunduğu Veneto Bölgesi'nin başkanı Luca Zaia, bu durumdan rahatsız olduğunu, bölgelerinin kapılarının herkese açık olması gerektiğini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Arjantin'de Milei hükümeti, eski Cumhurbaşkanı Kirchner'in emeklilik maaşını kesti
Arjantin'de Milei hükümeti, eski Cumhurbaşkanı Kirchner'in emeklilik maaşını kesti
Mesud Pezeşkiyan'dan 'nükleer silah' iddialarına sert yanıt
Mesud Pezeşkiyan'dan 'nükleer silah' iddialarına sert yanıt
Wanda Nara'dan sosyal medyayı sallayan haberlerle ilgili açıklama
Wanda Nara'dan sosyal medyayı sallayan haberlerle ilgili açıklama
MHP'den 'sınavsız üniversite' teklifi
MHP'den 'sınavsız üniversite' teklifi
Abdullah Gül: İsrail'in vadedilmiş topraklar iddiasını önemsemiyorum
Abdullah Gül: İsrail'in vadedilmiş topraklar iddiasını önemsemiyorum
Ahmet Davutoğlu: Suriye sorununu bana yıkamazsınız
Ahmet Davutoğlu: Suriye sorununu bana yıkamazsınız
Bir ülke daha Bayraktar TB2'ye onay verdi
Bir ülke daha Bayraktar TB2'ye onay verdi
İstanbul'da yurt dışına çıkmak üzereyken yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı
İstanbul'da yurt dışına çıkmak üzereyken yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Dev petrol platformu İstanbul Boğazı geçişini tamamladı
Dev petrol platformu İstanbul Boğazı geçişini tamamladı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sakallarını kesti
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sakallarını kesti
Hakan Çalhanoğlu'na bir dünya devi daha talip oldu
Hakan Çalhanoğlu'na bir dünya devi daha talip oldu
Icardi gözaltına mı alındı? Galatasaray'dan açıklama
Icardi gözaltına mı alındı? Galatasaray'dan açıklama