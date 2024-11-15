İtalya'da bir otel, İsrailli müşterilerini kabul etmedi

İtalya'nın kuzeyinde Selva di Cadore beldesindeki bir otelin, İsrailli müşterilerini "soykırım sorumlusu bir ülke"den geldikleri gerekçesiyle tesise kabul etmediği bildirildi.

Abone ol

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyinden geçen Alp Dağları'nın eteğindeki Selva di Cadore beldesindeki Garni Ongaro Oteli'nin Müdürü Patrick Ongaro, konaklama için gelen bir grup İsrailli müşteriyi, Filistinlilere yönelik soykırımın sorumlusu bir ülkeden geldikleri için tesise kabul etmedi.

Kasım ayı başında yaşanan hadisede tesis müdürünün, söz konusu müşterilere gönderdiği mesajda kendilerini oteline kabul etmeme gerekçesini açıklarken, rezervasyonlarını ücretsiz iptal etme seçeneği de sunduğu kaydedildi.

Instagram ve X gibi farklı sosyal medya platformlarında Filistin destekçisi pek çok kullanıcı ve hesaptan, otel sahibine destek veren mesajlar paylaşıldı.

Selva di Cadore beldesinin içinde bulunduğu Veneto Bölgesi'nin başkanı Luca Zaia, bu durumdan rahatsız olduğunu, bölgelerinin kapılarının herkese açık olması gerektiğini kaydetti.