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Anadolu Efes deplasmanda Real Madrid"i devirdi

Anadolu Efes deplasmanda Real Madrid"i devirdi

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında konuk olduğu İspanya ekibi Real Madrid'i 74-64 mağlup etti.

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Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, organizasyonda 5'i deplasmanda olmak üzere 6. galibiyetini aldı. Real Madrid ise sahasında ilk, toplamda ise 6. yenilgisini yaşadı.

Wizink Center'da oynanan karşılaşmaya çok etkili başlayan Anadolu Efes, ilk periyodu 19-6 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de hız kesmeyerek iyi oyununu sürdüren ve farkı açan lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 47-25 üstün girdi.

Üçüncü periyodu 58-49 önde geçen Anadolu Efes, karşılaşmadan da 74-64 galip ayrıldı.

Lacivert-beyazlı takımda mücadelede forma giyen 11 oyuncudan 10'u skor üretti. Alınan galibiyete Elijah Bryant 13, Jordan Nwora ile Darius Thompson ise 10'ar sayılık katkı sağladı.

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