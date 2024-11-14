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Bir ülke daha Bayraktar TB2'ye onay verdi

Bir ülke daha Bayraktar TB2'ye onay verdi

Hırvatistan hükümeti, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı sisteminin tedariki noktasında Savunma Bakanlığına onay verdi.

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Hükümetin, Savunma Bakanlığına Bayraktar TB2'nin alımı hususunda onay verdiği belirtildi.

Ülke medyasına göre, anlaşmanın mali büyüklüğü 84,6 milyon avro ve söz konusu pakette insansız hava araçları sisteminin yanı sıra Türkiye'de eğitim gibi birçok madde bulunuyor.

Savunma Bakanı Ivan Anusic de Bayraktar TB2'nin tedarikinin acil ve önemli olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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