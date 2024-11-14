Icardi gözaltına mı alındı? Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin Arjantin'de gözaltına alındığına dair sosyal medyada yayılan iddialara sarı kırmızılı kulüpten cevap geldi.

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, çapraz bağ sakatlığının yanı sıra özel hayatındaki problemlerle de uğraşıyor. Yıllardır birlikte olduğu eşi Wanda Nara ile ayrılık aşamasında olan Arjantinli yıldız için bomba etkisi yaratacak bir iddia gündeme geldi.

Bir süredir Arjantin'de rapçi L-Gante ile samimi görüntüler veren ve birliktelik yaşayan Wanda Nara, Icardi ile ayrılıklarını açıklamıştı.

Mauro Icardi'nin, boşanma aşamasındaki Wanda Nara'nın şikayeti üzerine Arjantin'de gözaltına alındığı öne sürüldü.

Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray Kulübü, 'Icardi Arjantin'de gözaltına alındı' iddialarına ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sarı kırmızılı takım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin’deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur."