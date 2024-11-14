Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lider Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Beştepe'deki görüşmesi başladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Saat 17.50'de başlayan görüşme, Devlet Bahçeli'nin PKK Lideri Abdullah Öcalan'ı TBMM'ye davet etmesinin ardından gerçekleşecek ilk görüşme olacak.

Bir önceki görüşme, MHP lideri Bahçeli'nin evi olmuştu. Yaklaşık bir buçuk ay sonra gerçekleşecek bu görüşmenin gündeminde hem iç hem dış politikaya dair önemli başlıkların yer alması bekleniyor.

Teröristbaşı Öcalan çıkışlarıyla gündemden düşmeyen Bahçeli ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında görüş ayrılığı olmadığını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye'nin geleceğinde teröre de terör takviyeli siyasete de yer yok. Cumhur İttifakı olarak bu konuda tam bir mutabakat içindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.