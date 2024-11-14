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Trabzonspor, Ukraynalı yıldızdan vazgeçmiyor

Trabzonspor, Ukraynalı yıldızdan vazgeçmiyor

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta galibiyet sevinci yaşayamayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı. Bordo-mavili takım, yaz transfer döneminde de çok istediği Ukraynalı orta saha için kolları Shaparenko için kolları sıvadı.

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Süper Lig'de sıkıntılı günlerden geçen Trabzonspor, transfer çalışmalarına başladı.

Dün düzenlediği basın toplantısında Gürcistan-Ukrayna maçını yerinde izleyeceğini açıklayan Şenol Güneş'in bu maçta takip edeceği oyuncu belli oldu.

HEDEF YENİDEN SHAPARENKO

HT Spor'un haberine göre; Güneş, sezon başında da Bordo-mavili takımın transfer gündemine gelen Ukraynalı orta saha oyuncusu Mykola Shaparenko'yu bu mücadelede takip edecek.

Bordo-mavililer, yüksek maliyeti nedeniyle yaz aylarında transferi gerçekleşmeyen Dynamo Kiev'li futbolcu için bu sefer tüm imkanlarını zorlamayı düşünüyor.

Ukrayna'da Dinamo Kiev forması giyen Shaparenko'nun kulübü ile 30 Haziran 2027 yılına kadar mukavelesi bulunuyor. 

9 MAÇTA 11 KEZ SKOR KATKISI YAPTI

Güncel değeri 10 milyon euro olan Ukraynalı futbolcu, bu sezon çıktığı 9 maçta 3 gol - 8 asistlik performans sergiledi.

Shaparenko'ya başta İtalya olmak üzere Avrupa'nın önde gelen takımlarından da teklifler olduğu konuşuluyor.

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