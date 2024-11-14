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MHP'den üçüncü 'Vakit tamam' mesajı

MHP'den üçüncü 'Vakit tamam' mesajı

MHP, üçüncü kez "Vakit tamam" paylaşımı yaptı. İki gündür aynı mesajla dikkat çeken MHP, bugün de bu ifadeyi yineleyerek mesajını sürdürdü.

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MHP'nin sosyal medya hesabından bugün bir kez daha "Vakit tamamdır" paylaşımı yapıldı.

"Abdullah Öcalan" çağrısı tartışmaları üzerine Devlet Bahçeli ile ilgili yapılan ilk paylaşımda, “Vakit tamamdır. Söz konusu vatandır” başlığıyla bir video yayınlanmıştı. Dün yapılan paylaşımda ise "Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan; vakit tamamdır, söz konusu vatandır" ifadeleri yer aldı. Bugün yapılan paylaşımda ise "Devletin bekası, milletin refahını istiyorsan; vakit tamamdır, söz konusu vatandır" denilerek mesaj yinelendi.

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