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A Milli Futbol Takımı kadrosunda değişiklik

A Milli Futbol Takımı kadrosunda değişiklik

A Milli Futbol Takımı'nın dünkü idmanında sakatlanan Deniz Gül'ün yerine aday kadroya Bertuğ Yıldırım davet edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın dün akşam yaptığı antrenmanda sağ kalçasından sakatlık geçiren hücum oyuncumuz Deniz Gül aday kadrodan çıkarılırken yerine İspanya'nın Getafe takımında forma giyen Bertuğ Yıldırım kadroya dahil edildi. 22 yaşındaki futbolcu, bugün öğle saatlerinde A Milli Takım'ın Riva'daki kampına katıldı." ifadeleri kullanıldı.

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