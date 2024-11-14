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Odeabank'dan 10 bin liraya kadar nakit ödül kazanma şansı

Odeabank'dan 10 bin liraya kadar nakit ödül kazanma şansı

Odeabank, yakınlarını bankaya davet edenlere, her bir kişi için 1000 lira olmak üzere toplam 10 bin liraya kadar nakit ödül kazanma şansı sunduğu kampanyasını sürdürüyor.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Odeabank, yeni müşterilerine "Odealı ol" çağrısıyla, birbirinden avantajlı fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Yıl sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında, tanıdıklarını Odeabank'a davet eden müşteriler, her bir kişi için 1000 lira olmak üzere toplam 10 bin liraya kadar nakit ödül kazanma şansı yakalıyor.

Bankaya, kampanya daveti üzerine gelen yeni müşteri ise Odeabank'ın sunduğu en yüksek lira vadeli mevduat faiz oranından yararlanabiliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, Odea uygulamasındaki "Arkadaşını Davet Et" menüsünden özel davet kodu oluşturması ve davet edeceği arkadaşlarına bu kodu paylaşması gerekiyor.

Bankanın yeni ve eski müşterilerine kazandırdığı nakit ödül kampanyasının katılım şartları ve detaylarına, Odeabank'ın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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