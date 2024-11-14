Beykoz Belediyesi'nde usulsüz harcama iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı

Beykoz Belediyesinin 3 konser organizasyonu ile Beykoz 1908 AŞ'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor AŞ adıyla TFF 2. Lig'de oynama sürecinde usulsüz harcama yapıldığı iddialarına ilişkin, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

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Belediyelere yönelik incelemeler devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) fahiş fiyattan düzenlediği konserlere yönelik inceleme başlatılmıştı. Bir belediye hakkında daha harekete geçildi.

Belediyeden 3 konsere 20 milyon TL!

Beykoz Belediyesi tarafından yaklaşık 20 milyon lira bedelle düzenlenen 3 konser ile Beykoz Anadolu Spor AŞ'nin TFF 2. Lig'de mücadele etme sürecine ilişkin usulsüzlük iddialarının kamuoyunda yer alması üzerine, savcılık harekete geçti.

İnceleme başlatıldı: Kamu zararının olup olmadığı tespit edilecek

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz harcama iddialarıyla ilgili kamu zararının doğup doğmadığının tespiti için inceleme başlattı.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığına yazı yazılarak konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunuldu.