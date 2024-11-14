BIST 9.388
DOLAR 34,36
EURO 36,21
ALTIN 2.814,50
HABER /  GÜNCEL

Beykoz Belediyesi'nde usulsüz harcama iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı

Beykoz Belediyesi'nde usulsüz harcama iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı

Beykoz Belediyesinin 3 konser organizasyonu ile Beykoz 1908 AŞ'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor AŞ adıyla TFF 2. Lig'de oynama sürecinde usulsüz harcama yapıldığı iddialarına ilişkin, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

Abone ol

Belediyelere yönelik incelemeler devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) fahiş fiyattan düzenlediği konserlere yönelik inceleme başlatılmıştı. Bir belediye hakkında daha harekete geçildi.

Belediyeden 3 konsere 20 milyon TL!

Beykoz Belediyesi tarafından yaklaşık 20 milyon lira bedelle düzenlenen 3 konser ile Beykoz Anadolu Spor AŞ'nin TFF 2. Lig'de mücadele etme sürecine ilişkin usulsüzlük iddialarının kamuoyunda yer alması üzerine, savcılık harekete geçti.

İnceleme başlatıldı: Kamu zararının olup olmadığı tespit edilecek

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz harcama iddialarıyla ilgili kamu zararının doğup doğmadığının tespiti için inceleme başlattı.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığına yazı yazılarak konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunuldu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Asgari ücrette Erdoğan hesabı: Yüzde 12'lik refah payı her şeyi değiştirebilir
Foto Galeri Asgari ücrette Erdoğan hesabı: Yüzde 12'lik refah payı her şeyi değiştirebilir Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
MİT ve Jandarma'dan Şanlıurfa'da ortak operasyon! 9 şüpheli yakalandı
MİT ve Jandarma'dan Şanlıurfa'da ortak operasyon! 9 şüpheli yakalandı
İmamoğlu'ndan İBB'ye açılan soruşturma tepkisi! "Eşitse görevi bırakacağım''
İmamoğlu'ndan İBB'ye açılan soruşturma tepkisi! "Eşitse görevi bırakacağım''
Açıklama yapıldı: Küçük işletmelere 12 milyon TL hibe
Açıklama yapıldı: Küçük işletmelere 12 milyon TL hibe
SGK'den Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin prim borçlarına ilişkin açıklama!
SGK'den Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin prim borçlarına ilişkin açıklama!
Milli Savunma Bakanı Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey ile görüştü
BİM aktüel ürünler kataloğuna bakanlar inanamadı 599 bin liraya satışa sunuldu
BİM aktüel ürünler kataloğuna bakanlar inanamadı 599 bin liraya satışa sunuldu
Trendyol Süper Lig'de bir galibiyetin getirisi 4,95 milyon lira
Trendyol Süper Lig'de bir galibiyetin getirisi 4,95 milyon lira
Kayseri'de 13 yaşındaki çocuğu tartıştığı kişi bıçakladı
Kayseri'de 13 yaşındaki çocuğu tartıştığı kişi bıçakladı
Kocaeli ile Bolu Dağı Düzce geçişinde sis etkili oldu!
Kocaeli ile Bolu Dağı Düzce geçişinde sis etkili oldu!
Ahmet Kekeç vefatının 4. yılında anılıyor
Ahmet Kekeç vefatının 4. yılında anılıyor
Murat Kurum devam eden COP29 Zirvesi'ni değerlendirdi: 2053'e ilişkin yol haritamız belli
Murat Kurum devam eden COP29 Zirvesi'ni değerlendirdi: 2053'e ilişkin yol haritamız belli
Garanti BBVA'da üst düzey atama
Garanti BBVA'da üst düzey atama