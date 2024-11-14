Kayseri'de 13 yaşındaki çocuğu tartıştığı kişi bıçakladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bıçaklı kavgada ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Abone ol

M.T. (13), Yenidoğan Mahallesi Hurdacılar Sitesi'ndeki bir sokakta henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayla M.T, bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan M.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Scooter ile olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.