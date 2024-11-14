Bursa'da vahşet! Karısını boğarak öldürdü, çatıya çıkıp intihar etmek etmek istedi

Emniyet Müdürü, katili ikna etmeye çalıştı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bu adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, sokağa branda açtı. İnegöl Emniyet Müdürü Okan Şen de olay yerine gelerek Hakan B. ile görüştü.