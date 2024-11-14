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Bakan Yerlikaya duyurdu: "Narkoçelik-48" operasyonlarında tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

Bakan Yerlikaya duyurdu: "Narkoçelik-48" operasyonlarında tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen "Narkoçelik-48" operasyonlarında 4 ton 887 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini, 1780 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince 4 bin 450 ekip, 11 bin 125 personel, 14 hava aracı ve 42 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 73 ilde "Narkoçelik-48" operasyonlarının yapıldığını belirtti.

İstanbul, İzmir, Gaziantep, Ankara, Adana, Samsun, Konya, Şanlıurfa, Mersin, Bursa, Manisa, Antalya, Kocaeli, Diyarbakır, Kayseri, Balıkesir, Elazığ, Muğla, Sakarya, Osmaniye, Denizli, Aydın, Sivas, Kastamonu, Malatya, Nevşehir, Van, Hatay, Niğde, Eskişehir, Adıyaman, Kilis, Tekirdağ, Trabzon, Batman, Giresun, Isparta, Zonguldak, Mardin, Afyonkarahisar, Çorum, Düzce, Şırnak, Uşak, Erzurum, Ordu, Çanakkale, Kırıkkale, Kırklareli, Rize, Sinop, Burdur, Erzincan, Hakkari, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Edirne, Yalova, Bingöl, Iğdır, Ağrı, Aksaray, Amasya, Bolu, Karabük, Kütahya, Tokat, Yozgat, Artvin, Bilecik, Bitlis ve Siirt'te son 2 hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda 4 ton 887 kilogram uyuşturucu maddenin ve 9 milyon 989 bin 238 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, 1780 şüphelinin de yakalandığını ifade etti.

Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Zehir tacirleri, milletimizin sağlığını, geleceğini ve huzurunu tehdit ediyor. Bu nedenle toplumumuzun her kesiminin işbirliği içinde bu tehdide karşı duyarlı ve kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor. Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevi. Hep birlikte mücadele edelim. Yakınınızda uyuşturucu satışı, uyuşturucu kullanımıyla ilgili şüphelendiğiniz bir durum varsa 112 Acil Çağrı hattından bizi arayın. Biz gereğini yapalım."

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