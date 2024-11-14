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İzmir’de 13 yaşındaki çocuk AIDS’ten öldü

İzmir’de 13 yaşındaki çocuk AIDS’ten öldü

İzmir’de kemik erimesi şüphesiyle tedavi altına alınan 13 yaşındaki çocuk, AIDS çıktı. Son evrede hastaneye yatırılan çocuk, hayatını kaybetti.

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İzmir’de 13 yaşında bir çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti.

HIV pozitif olduğu bile bilmeyen çocuk, son evrede kemik erimesi nedeniyle hastaneye yatırıldığında hastalığın iyice ilerlediği anlaşıldı.

NTV'nin aktardığına göre; yalnızca İstanbul Tıp Fakültesi’nde şu anda HIV pozitif nedeniyle takip edilen 100 çocuk var.

İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonu Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayper Somer, “Bizim eski yıllarda böyle vakalarımız tek tüktü. Ama son 5-6 yıldır bu vakalarda artış oldu.” dedi.

100 vakanın 20’sinin cinsel yolla bulaşan vaka olduğunu belirten Somer, şu ana kadar 5 vakanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Çocuklarda HIV’in nedeni anne değilse cinsel yolla bulaşma söz konusu. Bu da bazen küçük yaşta cinsel birliktelik bazen de istismar anlamına geliyor. Bu nedenle her bir çocuk HIV vakası adli olarak da araştırılıyor.

Türkiye’de bilinen, teşhis koyulan 250’ye yakın HIV pozitif çocuk var.

Aileleri uyaran Somer, “Çocuklarının özel yaşamlarını takip etmeleri, güvenli ilişki konusunda onların bilgilendirilmesi gerekiyor.” diye konuştu.

Tedaviler sayesinde son yıllarda anneden bebeğe bulaşma engellenebiliyor. İstanbul Tıp Fakültesi’nde annesi HIV pozitifken sağlıklı dünyaya gelen 200’e yakın çocuk takip ediliyor.

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