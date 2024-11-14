BIST 9.300
DOLAR 34,35
EURO 36,34
ALTIN 2.824,47
HABER /  DÜNYA

Brezilya'da intihar saldırısı: Saldırgan ölü olarak ele geçirildi

Brezilya'da intihar saldırısı: Saldırgan ölü olarak ele geçirildi

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da Yüksek Mahkeme binasının dışında iki patlama sesi duyuldu. Yetkililer, olayın bir intihar saldırısı olduğunu ve failin olay yerinde öldüğünü belirtti.

Abone ol

Ajans Brasil'in haberine göre, başkent Brazilya'daki STF yakınındaki bir meydanda 2 patlama sesi duyuldu ve Yüksek Mahkeme'de bulunanlar güvenlik amaçlı tahliye edildi.

Patlamalarda şu ana kadar 1 kişinin yaşamını yitirdi. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Federal Bölge Sivil Polisinden yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Patlama seslerinin geldiği noktalara yakın olan Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto ve Ulusal Kongre'nin bulunduğu alan ise yaya ve araç trafiğine tamamen kapatıldı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın sözcüsü Jose Chrispiniano, açıklamasında, Lula'nın sarayda olmadığını duyurdu.

Patlama bir intihar saldırısı

Yetkililerden yapılan açıklamada, başkent Brazilya'daki Yüksek Adalet Mahkemesi önünde patlayan bombanın intihar saldırısı olduğunu bildirildi.

Yapılan ilk incelemeler sonucunda 1'inci bombanın bir heykelin içine yerleştirildiği ve patlayıcının infilak ettirilmesi nedeniyle failin olay yerinde öldüğü belirtildi.

Açıklamada, ikinci patlamanın ise park halindeki bir araçta meydana geldiği ve iki bombanın birbiriyle bağlantısının incelendiği ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Işıkhan'dan belediyelere çağrı: Borcunu ödemeyene haciz işlemi başlatılacak
Işıkhan'dan belediyelere çağrı: Borcunu ödemeyene haciz işlemi başlatılacak
Fenomenlerin aşkı fuhuş çetesini çökertti! Masaj salonunu eski sevgili ihbar etti
Fenomenlerin aşkı fuhuş çetesini çökertti! Masaj salonunu eski sevgili ihbar etti
Yarın başlıyor! Uygulamayan banka ya da işletmeye ceza
Yarın başlıyor! Uygulamayan banka ya da işletmeye ceza
Yenikapı metro istasyonunda yangın
Yenikapı metro istasyonunda yangın
Trump: Musk ve Ramaswamy, yeni kurulacak Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nı (DOGE) yönetecek
Trump: Musk ve Ramaswamy, yeni kurulacak Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nı (DOGE) yönetecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne usulsüz harcama soruşturması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne usulsüz harcama soruşturması
Akit TV'ye konuk olacak Şule Perinçek'den hakaret içeren yoruma yanıt
Akit TV'ye konuk olacak Şule Perinçek'den hakaret içeren yoruma yanıt
9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı o suç ön ödeme kapsamına alındı
9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı o suç ön ödeme kapsamına alındı
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Hakan Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken Galatasaray sözleri
Hakan Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken Galatasaray sözleri
Trump'tan Dışişleri Bakanlığı için sürpriz isim! Açıkladı...
Trump'tan Dışişleri Bakanlığı için sürpriz isim! Açıkladı...
Galatasaray'da deprem! Yıldız isim 1 ay yok...
Galatasaray'da deprem! Yıldız isim 1 ay yok...