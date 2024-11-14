Akit TV'ye konuk olacak Şule Perinçek'den hakaret içeren yoruma yanıt

Şule Perinçek, Akit TV'de katılacağı program için kendisine hakaret eden yazar Cafer Özilhan'a "Nedir derdiniz? DEM otobüsünün üzerinden nutuk atsam mı mutlu olacaksınız!" diye yanıt verdi.

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Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şule Perinçek 15 Kasım'da Akit TV'de yayınlanan Yusuf Ozan Demir'in sunduğu Ters Kutuplar programına konuk olacak. Partinin sosyal medya hesaplarından duyusu yapılan programa gelen bir yorum ise Perinçek'i kızdırdı.

Yazar Cafer Özilhan Vatan Partisi'nin paylaşımının altına hakaret içeren bir not yazdı. Özilhan paylaşımında, "AK - İT Perinçek tarikatından, tarikat şeyhi @Dogu_Perincek ve eşi @suleperincek'in etinden sütünden yararlanıyor. 24 saatte bir değişiklik olarak tarikatın eş başkanlarını konuk alıyor. Ne diyeyim herkes olduğu, olması gereken yerde..." ifadelerini kullandı.

PERİNÇEK'TEN YANIT

Özilhan'ın yorumuna yanıt veren Perinçek, "Sayın Özilhan, yazdıklarınızı inanın her zaman okuyorum, hani haklı bir eleştiriniz olabilir mi diye.Ama yalnızca hakaret ediyorsunuz. Nedenini de bir türlü anlamış değilim. Nedir derdiniz? DEM otobüsünün üzerinden nutuk atsam mı mutlu olacaksınız!" dedi.