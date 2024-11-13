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Nusret Gökçe, dolandırıcıların kurbanı oldu: 200 bin lirasını çektiler

Nusret Gökçe, dolandırıcıların kurbanı oldu: 200 bin lirasını çektiler

Şanlıurfa’da iş insanı ve restoran zinciri NUSR-ET’in sahibi Nusret Gökçe’nin hesabından, sahte vekaletname kullanılarak 200 bin TL çekildi. Olayın ardından polis tarafından yakalanan şüpheli İ.A.B., tutuklandı.

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Olay, geçen pazartesi günü Şanlıurfa’da meydana geldi. İddiaya göre İ.A.B. isimli dolandırıcı, ünlü iş insanı ve restoran zinciri NUSR-ET'in sahibi Nusret Gökçe adına düzenlediği sahte vekaletname ile Gökçe'nin banka hesabına erişerek 200 bin TL çekti. Banka yetkilileri işlemi şüpheli bularak bankadan çıkan İ.A.B.’nin durumunu emniyet birimlerine bildirdi.

Bunun üzerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri bankadaki kamera kayıtlarından dolandırıcılık olayına karışan şüphelinin eşkalini belirledi. Polis bankadan ayrılan İ.A.B.’yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

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