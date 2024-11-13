BIST 9.300
DOLAR 34,34
EURO 36,33
ALTIN 2.859,69
HABER /  DÜNYA

Bitcoin'den bir rekor daha: 90 bin dolar seviyesini aştı

Bitcoin'den bir rekor daha: 90 bin dolar seviyesini aştı

ABD'de başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından yükselişini hızlandıran Bitcoin, ABD enflasyon verilerinin gelmesiyle birlikte yeni bir rekor kırdı. Bitcoin şu an 93 bin 200 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Abone ol

ABD’de Başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasının ardından yükselişe geçen Bitcoin, 90 bin doları aşmayı başardı.

Geçtiğimiz günlerde tüm zamanların rekorunu kıran Bitcoin, ABD enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte daha da yukarıya taşıdı

Haberimizin hazırlandığı dakikalarda Bitcoin 93 bin 200 dolara kadar çıkmayı başardı.

BİTCOİN'DE HEDEF 100 BİN DOLAR

Bitcoin gözünü oldukça kritik bir eşik olan 100 bin dolara dikti.

2020 yılında 10 bin doları aşan Bitcoin’in 2024’te 100 bin doları aşıp aşamayacağı merak ediliyor.

TRUMP'IN DESTEĞİ HIZLA TIRMANDIRDI

Bitcoin'in bu olağanüstü yükselişi, Trump yönetiminin kripto para birimlerini destekleme vaadiyle şekillendi.

Trump, seçim kampanyasında dijital varlıkları benimseyeceğini ve Amerika Birleşik Devletleri'ni "dünyanın kripto başkenti" yapma sözü vermişti.

Ayrıca, ulusal bir bitcoin stokunun oluşturulacağına dair bir planı da dile getirmişti.

Bu vaatler, yatırımcılar arasında büyük bir heyecan yarattı ve Bitcoin’in fiyatı hızla tırmandı.

DİĞER KRİPTO PARALAR DA YÜKSELDİ

Bitcoin'in bu haftaki rekor yükselişi, aynı zamanda kripto paralara olan ilgiyi artırdı.

Bitcoin'in değeri, 5 Kasım’daki seçim sonrası yüzde 32 oranında bir artış gösterdi. Bu süreçte diğer kripto paralar da büyük bir ivme kazandı.

Etherium, seçim sonrası yüzde 37 oranında değer kazanırken, Elon Musk'ın desteklediği Dogecoin ise yüzde 150’den fazla bir artış yaşadı.

Kripto paralara olan ilgi, sadece yatırımcılar arasında değil, aynı zamanda kripto para madenciliği ve ticaretine dair hisse senedi piyasasında da yoğunlaşmış durumda.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanıyor
Rusya benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanıyor
43 bini aşkın şehidin ardından ABD'den Gazze açıklaması: Zamanı geldi
43 bini aşkın şehidin ardından ABD'den Gazze açıklaması: Zamanı geldi
Okan Buruk'la ilgili flaş iddia! Avrupa'dan teklif aldı
Okan Buruk'la ilgili flaş iddia! Avrupa'dan teklif aldı
Kocaeli'de bir evden ruhsatsız 20 otomatik av tüfeği çıktı
Kocaeli'de bir evden ruhsatsız 20 otomatik av tüfeği çıktı
TFF'den Vincenzo Montella-Roma iddialarına cevap geldi
TFF'den Vincenzo Montella-Roma iddialarına cevap geldi
Nevşin Mengü'den dikkat çeken yorum: Trump, Özel ile görüşmez
Nevşin Mengü'den dikkat çeken yorum: Trump, Özel ile görüşmez
Almanya 23 Şubat'ta erken seçime hazırlanıyor
Almanya 23 Şubat'ta erken seçime hazırlanıyor
Konya'da çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
Konya'da çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 900 bin liraya geriledi
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 900 bin liraya geriledi
AK Parti'li Yıldırım'dan İBB'ye "İstanbul Evi" tepkisi
AK Parti'li Yıldırım'dan İBB'ye "İstanbul Evi" tepkisi
İngiliz gazetesi The Guardian'dan sosyal medya platformu X kararı
İngiliz gazetesi The Guardian'dan sosyal medya platformu X kararı
Rekabet Kurulu'ndan kağıt ve selüloz şirketine 9,1 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan kağıt ve selüloz şirketine 9,1 milyon lira ceza