BIST 9.375
DOLAR 34,34
EURO 36,53
ALTIN 2.884,41
HABER /  GÜNCEL

Almanya 23 Şubat'ta erken seçime hazırlanıyor

Almanya 23 Şubat'ta erken seçime hazırlanıyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, hükümet krizini erken seçimle çözmeye hazırlanıyor. Koalisyon ortağı FDP'nin bakanlarını geri çekmesinin ardından Scholz, 11 Aralık'ta Federal Meclis'e bir “güvensizlik oylaması” sunacak. Almanya'nın 23 Şubat'ta erken seçime gitmesi bekleniyor.

Abone ol

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, koalisyon hükümetinin dağılmasının ardından ilk kez Federal Meclis'te konuştu. Alman medyasında yer alan haberlere göre Scholz'un partisi Sosyal Demokrat Parti ile muhafazakar CDU/CSU muhalefeti arasında dün anlaşmaya varıldı. Anlaşmaya göre Scholz, 11 Aralık'ta, bir “güvensizlik oylaması” sunacak, 16 Aralık'ta belli olacak sonucuna göre Almanya, 23 Şubat’ta sandık başına gidebilir.

Olaf Scholz, Federal Meclis'e yaptığı konuşmasında, “Gelin, ülkenin iyiliği için yeni seçime kadar birlikte çalışalım.” çağrısında bulunarak FDP'nin ayrılmasından bu yana azınlıkta olmasına rağmen hükümetin çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Ne olmuştu?

Almanya'da koalisyon ortaklarının ekonomik düzenlemeler konusunda anlaşamaması üzerine Başbakan Scholz, FDP mensubu Maliye Bakanı'nı görevden almıştı. Ardından parti, diğer 3 bakanını da görevden çekmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
Konya'da çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 900 bin liraya geriledi
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 900 bin liraya geriledi
AK Parti'li Yıldırım'dan İBB'ye "İstanbul Evi" tepkisi
AK Parti'li Yıldırım'dan İBB'ye "İstanbul Evi" tepkisi
İngiliz gazetesi The Guardian'dan sosyal medya platformu X kararı
İngiliz gazetesi The Guardian'dan sosyal medya platformu X kararı
Rekabet Kurulu'ndan kağıt ve selüloz şirketine 9,1 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan kağıt ve selüloz şirketine 9,1 milyon lira ceza
"Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi: AK Parti'den açıklama
"Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi: AK Parti'den açıklama
Antalya'da 3 kardeş apartman dairesinde ölü bulundu
Antalya'da 3 kardeş apartman dairesinde ölü bulundu
Şanlıurfa'da 20 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi
Şanlıurfa'da 20 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi
Almanya'da yapılan araştırma sonuçları yabancıları ürküttü
Almanya'da yapılan araştırma sonuçları yabancıları ürküttü
İbrahim Hacıosmanoğlu ve Hasan Arat'tan 'yabancı VAR hakemi' açıklaması
İbrahim Hacıosmanoğlu ve Hasan Arat'tan 'yabancı VAR hakemi' açıklaması
Almanya ekonomisinde Donald Trump endişesi
Almanya ekonomisinde Donald Trump endişesi
Ruanda'da bir asker 5 sivili öldürdü
Ruanda'da bir asker 5 sivili öldürdü