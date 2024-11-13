Almanya 23 Şubat'ta erken seçime hazırlanıyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, hükümet krizini erken seçimle çözmeye hazırlanıyor. Koalisyon ortağı FDP'nin bakanlarını geri çekmesinin ardından Scholz, 11 Aralık'ta Federal Meclis'e bir “güvensizlik oylaması” sunacak. Almanya'nın 23 Şubat'ta erken seçime gitmesi bekleniyor.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, koalisyon hükümetinin dağılmasının ardından ilk kez Federal Meclis'te konuştu. Alman medyasında yer alan haberlere göre Scholz'un partisi Sosyal Demokrat Parti ile muhafazakar CDU/CSU muhalefeti arasında dün anlaşmaya varıldı. Anlaşmaya göre Scholz, 11 Aralık'ta, bir “güvensizlik oylaması” sunacak, 16 Aralık'ta belli olacak sonucuna göre Almanya, 23 Şubat’ta sandık başına gidebilir.

Olaf Scholz, Federal Meclis'e yaptığı konuşmasında, “Gelin, ülkenin iyiliği için yeni seçime kadar birlikte çalışalım.” çağrısında bulunarak FDP'nin ayrılmasından bu yana azınlıkta olmasına rağmen hükümetin çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Ne olmuştu?

Almanya'da koalisyon ortaklarının ekonomik düzenlemeler konusunda anlaşamaması üzerine Başbakan Scholz, FDP mensubu Maliye Bakanı'nı görevden almıştı. Ardından parti, diğer 3 bakanını da görevden çekmişti.