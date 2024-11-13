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Antalya'da 3 kardeş apartman dairesinde ölü bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'da 3 kardeş apartman dairesinde ölü bulundu

Antalya Güzeloba Mahallesi'nde İran uyruklu 3 kardeş, bir apartmanın 8'inci katındaki dairede ölü bulundu.

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Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın sakinleri, 8'inci kattaki daireden koku gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve giden ekipler, kapıyı açtıklarında kardeş oldukları belirlenen 3 kişiyi hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre, kardeşlerin İran uyruklu ve 30'lu yaşlarda oldukları tespit edildi.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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