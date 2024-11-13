BIST 9.292
DOLAR 34,36
EURO 36,60
ALTIN 2.881,13
HABER /  GÜNCEL

"Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi: AK Parti'den açıklama

"Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi: AK Parti'den açıklama

Meclis'e getirilen ve tartışmalara neden olan "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ilgili maddenin bugün görüşmelerine başlanacak olan yargıya ilişkin kanun teklifinden çıkarılacağını, muhalefetle yapılacak görüşmenin ardından yeniden gündeme alınacağını açıkladı.

Abone ol

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir teklifin geri çekildiğine yönelik açıklamayı sosyal medyadan paylaştı. 

Murat Emir, "Kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen kanun teklifi, haftalardır sürdürdüğümüz gerek halkımızın büyük desteğini alarak kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımız ile gerek meclisteki çalışmalarımız ve eleştirilerimiz sonucunda an itibari ile geri çekildi." dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kamuoyunda "etki ajanlığı" olarak bilinen casuslukla ilgili maddenin bugün görüşmelerine başlanacak olan yargıya ilişkin kanun teklifinden çıkarılacağını, muhalefetle yapılacak görüşmenin ardından yeniden gündeme alınacağını açıkladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da 3 kardeş apartman dairesinde ölü bulundu
Antalya'da 3 kardeş apartman dairesinde ölü bulundu
Şanlıurfa'da 20 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi
Şanlıurfa'da 20 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi
Almanya'da yapılan araştırma sonuçları yabancıları ürküttü
Almanya'da yapılan araştırma sonuçları yabancıları ürküttü
İbrahim Hacıosmanoğlu ve Hasan Arat'tan 'yabancı VAR hakemi' açıklaması
İbrahim Hacıosmanoğlu ve Hasan Arat'tan 'yabancı VAR hakemi' açıklaması
Almanya ekonomisinde Donald Trump endişesi
Almanya ekonomisinde Donald Trump endişesi
Ruanda'da bir asker 5 sivili öldürdü
Ruanda'da bir asker 5 sivili öldürdü
Tunceli'de atış eğitim alanında kahreden kaza: 1 polis şehit oldu
Tunceli'de atış eğitim alanında kahreden kaza: 1 polis şehit oldu
"Casusluk" düzenlemesi geri mi çekildi? AK Parti'den CHP'li Murat Emir'in açıklamasına flaş yanıt
"Casusluk" düzenlemesi geri mi çekildi? AK Parti'den CHP'li Murat Emir'in açıklamasına flaş yanıt
Netanyahu'dan Tahran'a gözdağı: Olası saldırıda İran ekonomisi yerle bir edilebilir
Netanyahu'dan Tahran'a gözdağı: Olası saldırıda İran ekonomisi yerle bir edilebilir
Gazze’de can kaybı 43 bin 712’ye yükseldi
Gazze’de can kaybı 43 bin 712’ye yükseldi
İş dünyasının en güçlü 100 ismi belli oldu: Listede bir Türk de var
İş dünyasının en güçlü 100 ismi belli oldu: Listede bir Türk de var
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında tutuklama talep edilmişti! Mahkeme kararını verdi
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında tutuklama talep edilmişti! Mahkeme kararını verdi