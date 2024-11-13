"Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi: AK Parti'den açıklama

Meclis'e getirilen ve tartışmalara neden olan "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ilgili maddenin bugün görüşmelerine başlanacak olan yargıya ilişkin kanun teklifinden çıkarılacağını, muhalefetle yapılacak görüşmenin ardından yeniden gündeme alınacağını açıkladı.

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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir teklifin geri çekildiğine yönelik açıklamayı sosyal medyadan paylaştı.

Murat Emir, "Kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen kanun teklifi, haftalardır sürdürdüğümüz gerek halkımızın büyük desteğini alarak kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımız ile gerek meclisteki çalışmalarımız ve eleştirilerimiz sonucunda an itibari ile geri çekildi." dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kamuoyunda "etki ajanlığı" olarak bilinen casuslukla ilgili maddenin bugün görüşmelerine başlanacak olan yargıya ilişkin kanun teklifinden çıkarılacağını, muhalefetle yapılacak görüşmenin ardından yeniden gündeme alınacağını açıkladı.