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Tunceli'de atış eğitim alanında kahreden kaza: 1 polis şehit oldu

Tunceli'de atış eğitim alanında kahreden kaza: 1 polis şehit oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Tunceli'de atış eğitim alanında meydana gelen kazada polis memuru Yiğit Can Yiğit'in şehit olduğunu bildirdi.

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EGM'den yapılan açıklamada, Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosuna kayıtlı Yiğit'in atış eğitim alanında gerçekleşen kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olduğu belirtildi.

Şehit polis memuru Yiğit'in, Adana'nın Ceyhan ilçesi Isırganlı Mahallesi'ndeki baba evine giden Kaymakam Ramazan Kurtyemez ve diğer ilgililer, anne Meryem ve baba Mehmet Yiğit'e evlatlarının şehadet haberini verdi.

Ailenin evine ve mahallenin girişine Türk bayrakları asıldı. Üç çocuklu ailenin iki erkek evladından Yiğit'in evli olduğu öğrenildi. 

Şehidin cenazesinin yarın Isırganlı Mahalle Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş da yayımladığı taziye mesajında Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi.

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