Bedelli askerlik ücretine zam yolda

Hükümetin son kararına göre, kıdem tazminatı, 65 yaş üstü maaşları gibi pek çok ödeneğe yüzde 11,45 oranında zam yapılacak. Ancak en dikkat çeken artış, bedelli askerlik ücretinde yaşanması bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik ücreti, diğer ödeneklere göre daha yüksek bir oranda zamlanacak.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı 2025 yılı ekonomik tahminlerine göre, memur ve emeklilerin yüzü gülecek. TCMB verilerine göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11,25, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 15,45 oranında zam yapılması öngörülüyor.

Yılbaşından sonra gündeme gelen bir diğer önemli konu ise bedelli askerlik ücreti oldu. Edinilen bilgilere göre, 2024 yılının ikinci yarısında 217 bin 871 TL olan bedelli askerlik ücreti, 2025 yılında yapılacak zamla birlikte yaklaşık 250 bin TL seviyesine yükselecek.