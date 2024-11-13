Yaşar Güler'den teğmenlerle ilgili soruşturma açıklaması: 25 Kasım'ı bekleyin

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek yemin eden teğmenlere yönelik soruşturma sürüyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bu olay için nihai kararın Yüksek Disiplin Kurulu'nda 25 Kasım’da verileceğini açıkladı. TSK’nın disiplin anlayışının ön planda olduğunu vurgulayan Güler, kamuoyunu sabırlı olmaya davet etti.

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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" diyerek yemin eden teğmenlere yönelik başlatılan soruşturma, Milli Savunma Bakanlığı tarafından incelenmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, konuya ilişkin nihai kararın 25 Kasım’da yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında verileceğini duyurdu.

'TSK'nın disiplin anlayışı ön planda'

Güler, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu tür olaylarda her zaman disiplin anlayışını ilk sırada tuttuğunu belirtti. Disiplin sürecinin devam ettiğini ifade eden Güler, “Toplum olarak 25 Kasım’a kadar sabırlı olmalıyız. Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nda vereceğiz” dedi.

Ne olmuştu?

Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde, genç teğmenlerin "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganıyla yemin etmesi sonrası başlatılan bu inceleme, kamuoyunda geniş tartışmalara yol açmıştı. Soruşturmanın sonucunun, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin iç disiplin anlayışı çerçevesinde karara bağlanacağı bildirildi.