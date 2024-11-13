Asgari ücret zammı için beklenen açıklama! Bakan Vedat Işıkhan sinyali verdi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına sayılı günler kala gözler işçi ve işveren temsilcilerinde. Ocak 2025'e artık bir buçuk ay kadar kaldı. Yeni yılla beraber maaş zamları da belirlenmiş olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, son yaptığı asgari ücrete yönelik açıklamasında, "Herkesin mutabık kaldığı bir rakamda uzlaşı istiyoruz" dedi.

Abone ol

Milyonlar asgari ücret 2025 zammına odaklanmışken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan asgari ücrete yönelik açıklamada bulundu. Işıkhan, "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı. İş dünyasında, asgari ücretin 22-23 bin lira seviyesine çıkarılması yönünde bir görüş bildirdi. Muhalefet partileri ise yeni asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini savunuyor.

Bakan Vedat Işıkhan sinyali verdi

Geçen yıl ocak ayında asgari ücret, yüzde 49,11 oranında bir artışla 17 bin 2 liraya yükselmişti. Çalışanlar, 2025 yılı için yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısını aralık ayında gerçekleştirmesi bekleniyor. Ekonomi yönetimi ise asgari ücret konusundaki görüşmelerde temkinli bir tutum sergiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerçekleştirildi. Komisyonda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili açıklamada bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan asgari ücrete yönelik yaptığı açıklamada "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. İnşallah çalışanlarımızın alım gücünü korumayı ve artırmayı sağlayacak. Yaşam standartlarını iyileştirecek. Ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri bir ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisini yüzde 44'e çıkarması, asgari ücret zammı tahminlerini etkiledi.

Eğer ocak ayında yüzde 25 zam yapılırsa, yeni asgari ücret 21 bin 250 lira olacak.

OVP’deki enflasyon hedefi olan yüzde 41,5 ile zam yapılması durumunda, asgari ücret 24 bin lirayı aşacak.

2025 yılında beklenen yüzde 21 oranında zam gelirse 20 bin 570 lira olacak.

Yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek.

Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 seviyesine çıkacak.

Asgari ücret komisyonu ne zaman toplanacak?

Bakan Işıkhan, asgari ücrete ilişkin zam maratonunu aralık ayında başlatacaklarını ve 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceklerini dile getirdi. Buna göre; 2025 asgari ücret zammına ilişkin ilk toplantı aralık ayında yapılacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon yıl sonuna kadar 4 toplantı yapıp nihai kararını verecek.