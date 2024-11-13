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MHP’den dikkat çeken “vakit tamamdır” mesajı

MHP’den dikkat çeken “vakit tamamdır” mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamasının gündemde olduğu bir dönemde, MHP’den dikkat çekici bir paylaşım geldi. MHP’nin sosyal medya hesabından, “Vakit tamamdır. Söz konusu vatandır.” başlığı ile bir video paylaşıldı. Videoda, “Bazen çok şey söyleseniz de kalabalıkta kaybolur. Yalnız kalırsınız bazen. En yakınınız bile anlamaz sizi.” ifadeleri dikkat çekti.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin.” ifadeleri gündemdeyken MHP’den dikkat çekici bir paylaşım geldi.

MHP’nin sosyal medya hesabından, “Vakit tamamdır. Söz konusu vatandır.” başlığı ile bir video yayımlandı.

Paylaşılan video, “Bazen çok şey söyleseniz de kalabalıkta kaybolur. Yalnız kalırsınız bazen. En yakınınız bile anlamaz sizi.” ifadesiyle başlıyor.

Videoda, değişmeyen prensipler ve ödünsüz ilkeler başlığında tavizsiz bir dik duruşa da vurgu yapıldı.

“Bozkurta ne düşerse hesapsız atılması. Aldırmadan güruhun artan uğultusuna.” ifadelerinin yer aldığı video, “Sen, bir adım ayrılmadan inandığın doğrudan. Görecekler. Millet nasıl toplanacak. Üç hilalin ardından. Vakit tamamdır. Söz konusu vatandır.” ifadeleriyle sona eriyor.

MHP
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