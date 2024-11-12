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Özgür Özel mikrofonları çok sevdi! Hiç birini boş geçmiyor...

Özgür Özel mikrofonları çok sevdi! Hiç birini boş geçmiyor...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sık sık basına açıklamalarda bulunması ve gündemi değerlendirmesi, kamuoyunun dikkatini çekiyor. Özel’in medyada yoğun yer alması bazı vatandaşlarda yorgunluk yaratırken, sosyal medyada da tartışmalara neden oldu.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sık sık gerçekleştirdiği basın açıklamaları ve demeçleriyle gündemden düşmüyor. Planlı basın toplantıları ve parti grup toplantılarının dışında, günlük programlarında dahi kendisine uzatılan mikrofonlara yanıt veren Özel'in bu yoğun medya trafiği vatandaşlar arasında dikkat çekmeye başladı.

Özel, siyasi gündeme dair hemen her gelişmeyi yorumlayarak kamuoyunun karşısına çıkıyor. Ancak, bazı vatandaşlar siyasetin ana gündem maddelerini sürekli dinlemekten yorgun düştüklerini belirtiyor. Son dönemde Özel’in medya aracılığıyla kamuoyuna sıklıkla seslenmesi, sosyal medyada da tartışmalara yol açtı.

İşte Özel'in hafta boyunca yaptığı bazı açıklamalar:

4 Kasım 2024

5 Kasım 2024

6 Kasım 2024

6 Kasım 2024

7 Kasım 2024

7 Kasım 2024

12 Kasım 2024

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