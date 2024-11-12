Ertuğrul Doğan'dan transfer sözleri!

Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan, "Geleceğe yatırım yapıyor, hem genç yeteneklere hem de kulübümüze değer katacak isimlere yöneliyoruz" dedi.

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Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan, 61 Derece dergisine açıklamalarda bulundu.

"Avrupa'da korkulan Türkiye'de örnek bir takım olmak istiyoruz"

Henüz yolun başında olduklarını belirten Doğan, bordo mavili ekibi yeniden Avrupa'da korkulan bir rakip, Türkiye'de ise örnek bir camia haline getirmek istediklerini söyledi.

Karadeniz ekibinin başkanı, "Sportif başarıları sürdürülebilir kılmak ve bu destanı ekonomik bağımsızlıkla taçlandırmak hedefimizdir. Kendi gücüne güvenen, kendi kaynaklarıyla ayakta duran bir Trabzonspor inşa ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Hakem hataları mücadelemize gölge düşürdü"

Ertuğrul Doğan, Türk futbolunun adaletli bir yapıya kavuşması için mücadele verdiklerini de söyledi.

Bordo mavili kulübü başkanı, "Maalesef, hakem hataları mücadelemize gölge düşürdü. Hakemlerin eğitim süreçlerinin şeffaf bir yapıya kavuşması, adil kararların alınabilmesi adına reform gereklidir. Adalet, sadece Trabzonspor'un değil, tüm Futbol severlerin ortak talebidir." ifadelerini kullandı.

"Hem genç yeteneklere hem de kulübümüze değer katacak isimlere yöneliyoruz"

Trabzonspor'un transfer politikasına da değinen Doğan, "Geleceğe yatırım yapıyor, hem genç yeteneklere hem de kulübümüze değer katacak isimlere yöneliyoruz. Bazı transferler beklediğimizin üstünde katkı sağladı, bazıları ise farklı nedenlerden dolayı istediğimiz etkiyi oluşturamadı." dedi.

"Bu dönem en güçlü adımları attığımız dönem olacak"

Ertuğrul Doğan'ın gündeminde Aralık ayında yapılacak başkanlık seçimleri de vardı.

Trabzonspor'un geleceği için yola çıktıkları belirten Karadeniz ekibinin başkanı, "Bu seçim dönemi de kulübümüzün en güçlü adımları atacağı süreçlerden biri olacak. Amacımız, kulübü başarıdan başarıya taşıyacak bir vizyon ortaya koymak" diye konuştu.