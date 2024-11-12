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Gazze'de insanlık dramı! Can kaybı 43 bini aştı

Gazze'de insanlık dramı! Can kaybı 43 bini aştı

1 seneyi aşkın süredir İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de insanlık dramı sürüyor. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 665’e yükseldi.

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Gazze'de insanlık dramı sürüyor. İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılar 403 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 48 saatte düzenlediği 5 saldırıda 62 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 147 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 43 bin 665’e, yaralı sayısının ise 103 bin 76’ya yükseldiği bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, dün Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki çatışmalarda dört askerin öldüğü belirtildi. İsrail’in Gazze Şeridi’nde saldırılarında ölen asker sayısı 375’e yükseldi.

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