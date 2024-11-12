Fenerbahçe, Zenit ile karşılaşacak: Biletler satışa çıktı

Fenerbahçe, milli maçlar için lige verilen arada Rusya ekiplerinden Zenit ile hazırlık maçı yapacak.Abone ol
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'ndaki müsabaka 15 Kasım Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.
Fenerbahçe, taraftarlara açık olan karşılaşmanın biletlerini ise satışa çıkardı.
Kombinelerin geçerli olmadığı karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
Kale Arkası: 10 lira
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt: 20 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst: 15 lira (Satıştaki biletlerin tükenmesi halinde açılacaktır)