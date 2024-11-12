Gaziantep'te bir şahıs eşini katlettikten sonra intihar etti

Gaziantep'te boşanma aşamasındaki çift arasında caddede çıkan tartışma feci bitti. 26 yaşındaki Kahraman Bal, 25 yaşındaki eşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.Abone ol
29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi'nde boşanma aşamasındaki Kahraman Bal (26) ile eşi Elif Bal (25) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kahraman Bal, üzerindeki tabancayla eşi Elif'e ateş etti. Zanlı ardından da aynı silahla intihar etti.
Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, karı-kocanın öldüğünü belirledi.
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