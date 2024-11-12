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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'deki zirvede açıkladı: İklim kanunu Meclis'e sunulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'deki zirvede açıkladı: İklim kanunu Meclis'e sunulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Emisyon Ticaret Sistemi'ni de içeren iklim kanununu çok yakında meclise sunacaklarını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde katılımcılara hitap etti.

Erdoğan, bugün açılışı yapılan zirvede yaptığı konuşmada, "2053 yılı için net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil kalkınma vizyonumuz ekseninde kilit sektörlerimizi dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Emisyon Ticaret Sistemi'ni de içeren iklim kanununu çok yakında meclise sunacaklarını duyurdu.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusundaki adım ve hazırlıkları hakkında da bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün 31 bin megavat olan rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megavata çıkaracağız" açıklamasında bulundu. 

“2026 BM İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapmak için adaylığımızı açıkladık” hatırlatmasında bulunan Erdoğan, konuşmasında, İsrail’in Gazze Şeridi ve Lübnan’a yönelik saldırılarını da gündeme getirdi.

Gazze’deki duruma işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ağır insani ve çevre felaketine sebep olanların uluslararası mahkemelerde bunun hesabını vermeleri gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu. 

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