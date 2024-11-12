Tunç'tan Öcalan için 'umut hakkı' açıklaması: Açıklama yapmak doğru değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şamil Tayyar'ın Öcalan için "umut hakkı" ile ilgili "görüşme süreci yürütüldüğü ve sürecin olumlu sonuçlandığı" iddiasına, "Birtakım değerlendirmelerin bize sorulup burada açıklama yapmak doğru değil" diyerek yanıt verdi.

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Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'ın, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "umut hakkı"ndan yararlanması konusunda bir görüşme süreci yürütüldüğü ve sürecin olumlu sonuçlandığına dair iddiası gündem konusu olmuştu.

Tayyar’ın bu açıklamaları, kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açarken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, düzenlenen bir sempozyum sonrası bu iddialara yanıt verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarının Öcalan’a yönelik "umut hakkı" iddialarına ilişkin sorularını yanıtlarken, Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı duruşundan asla taviz vermeyeceğini söyledi. "Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer siyasi liderlerimiz de bu anlamda önemli açıklamalar yapıyorlar. Terörün her türlüsü bu ülkeden silinene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" diyen Tunç, bu tür spekülasyonlar hakkında detay vermekten kaçındı.

Bakan Tunç, Öcalan'ın ailesi ve avukatları ile görüşmeleri konusuna değinirken, Türkiye'deki cezaevi mevzuatının bu hakları belirlediğini ve herkesin bu çerçevede görüşme yapabileceğini belirtti. "Cezaevlerindeki hükümlülerin yakınlarıyla nasıl görüşecekleri mevzuatımızda bellidir. Bu çerçevede zaten yakınlarıyla görüşmeler gerçekleşiyor. Ancak burada asıl olan, milletimizin birlik ve beraberliğini korumaktır" dedi.

Bakan Tunç, Türkiye'nin terörle mücadelede yıllardır önemli adımlar attığını ve PKK'nın ülke üzerinde oluşturduğu tehdidi ortadan kaldırmak için çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini belirtti. Tunç, "Bu ülkenin insanları kardeştir; Türk, Kürt, Laz, Çerkez, hiçbir ayrım yapmadan birlik ve beraberliğimizi güçlendirip Türkiye'yi daha güçlü kılmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın "umut hakkı"ndan yararlanabilmesi için koşullu bir öneride bulunması, geçen haftalarda kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. 22 Ekim'deki Meclis Grup Toplantısı'nda Bahçeli, "Eğer terörist başı tecritten çıkarsa TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun ve örgütün tamamen bittiğini ilan etsin. Bu açıklamayı yaparsa umut hakkı ile ilgili yasal düzenlemenin önünü açabiliriz" şeklinde konuşmuştu. Bahçeli, bu önerisini 5 Kasım’daki grup toplantısında da tekrarlayarak, "Teklifimde ısrarlıyım" dedi.



Bahçeli'nin çağrısında, terörist başı Öcalan'ın PKK’nın sona erdiğini ilan etmesi ve terörün çıkmaz bir yol olduğunu itiraf etmesi şartını öne sürdü. Bahçeli, bu açıklamaların yapılması halinde Öcalan’ın "umut hakkı" çerçevesinde şartlı tahliyeye başvurabileceğini dile getirdi.