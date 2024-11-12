BIST 9.248
DOLAR 34,38
EURO 36,55
ALTIN 2.864,86
HABER /  GÜNCEL

Suudi Arabistan'da "Gazze" Zirvesi

Suudi Arabistan'da "Gazze" Zirvesi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Gazze konulu 'İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi' düzenlendi.

Abone ol

Zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail uluslararası alanda tecrit edilmeli. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın açılış konuşmasını yaptığı zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımcılara hitap etti.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, zirvenin İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının gölgesinde gerçekleştirildiğine işaret ederek, İsrail'in saldırılarını kesin bir şekilde reddettiklerini belirtti.

Filistin devletinin kurulmasının gerekliliğine vurgu yapan Bin Selman, iki devletli çözüm lehinde daha fazla ülkenin desteğini seferber ettiklerini ifade etti.

Filistin yönetiminin rolünün azaltılmasını reddettiklerini belirten Bin Selman, UNRWA'nın bölgede görevini yerine getirmesinin engellenmesinden üzüntü duyduklarını kaydetti.

Bin Selman, İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırıları ve ülkenin güvenliğini tehdit etmelerini kınadıklarını söyledi. ​​​​​​​

İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin ilk toplantısı, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığını ele almak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilmesi öngörülen Arap Birliği Zirvesi ile 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'nin tek çatı altında birleştirilmesi sonucunda 11 Kasım 2023'te Riyad'da yapılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Devlet Bahçeli: Vatan tehdit altındayken oy düşünmeyiz
Devlet Bahçeli: Vatan tehdit altındayken oy düşünmeyiz
İran'da 200 kadına taciz ve tecavüzle suçlanan mahkum idam edildi
İran'da 200 kadına taciz ve tecavüzle suçlanan mahkum idam edildi
Oyuncu Yeliz Doğramacılar'ın baba acısı
Oyuncu Yeliz Doğramacılar'ın baba acısı
Car işlemler eylül ayı sonuçları açıklandı son 3 yıldır ilk kez
Car işlemler eylül ayı sonuçları açıklandı son 3 yıldır ilk kez
Kırmızı bültenle aranan Larsen İstanbul'da yakalandı: ''Hangi bültenle aranırsa aransın''
Kırmızı bültenle aranan Larsen İstanbul'da yakalandı: ''Hangi bültenle aranırsa aransın''
Afyonkarahisar'da bozulmuş ve değiştirilmiş gıda satışı yapan 3 kişiye para cezası kesildi
Afyonkarahisar'da bozulmuş ve değiştirilmiş gıda satışı yapan 3 kişiye para cezası kesildi
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in çılgın 2025 planı
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in çılgın 2025 planı
Ev sahibi olmak isteyenlerin dikkatine: Konut kredilerinde yeni dönem
Ev sahibi olmak isteyenlerin dikkatine: Konut kredilerinde yeni dönem
YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'elektronik seçim' açıklaması: Tüm hazırlıklarımızı yaptık...
YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'elektronik seçim' açıklaması: Tüm hazırlıklarımızı yaptık...
Alperen Şengün double double yaptı maçın en skoreri oldu
Alperen Şengün double double yaptı maçın en skoreri oldu
İran'dan İsrail'e siber darbe! Hiç görülmemiş bilgiler ifşa edildi
İran'dan İsrail'e siber darbe! Hiç görülmemiş bilgiler ifşa edildi
Emlak Katılım'dan yılın üçüncü çeyreğinde 6,7 milyar lira net kar
Emlak Katılım'dan yılın üçüncü çeyreğinde 6,7 milyar lira net kar