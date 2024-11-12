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İran'dan İsrail'e siber darbe! Hiç görülmemiş bilgiler ifşa edildi

İran'dan İsrail'e siber darbe! Hiç görülmemiş bilgiler ifşa edildi

İranlı bilgisayar korsanları, İsrail'e ağır bir darbe vurdu. İsrailli nükleer bilim insanlarına ait hassas bilgileri, İran bağlantılı bilgisayar korsanları ele geçirdi ve ifşa etti. 

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İran ve İsrail arasındaki çatışmalar siber saldırılarla devam ediyor. İran istihbaratıyla bağlantılı olan korsanlar, İsrail'deki Sorek Nükleer Araştırma Merkezi'nde çalışan bilim insanlarının bilgilerine ulaştı. Şimdiye kadar görülmemiş belgeler sızdırıldı. Belgelerde SARAF parçacık hızlandırıcı projesine ilişkin görüntülerin ve diğer nükleer uzmanların isimlerinin bulunduğu öne sürüldü. 

İranlı bilgisayar korsanların nükleer projede çalışan bir bilim insanının cep telefonundan ya da e-posta hesabından bilgileri ele geçirdiği tahmin ediliyor. Radyasyon güvenliği uzmanı olarak çalışan bu kişinin pasaport fotoğrafının da internette ifşa edildiği belirtildi. 

Sızıntılar bunlarla da sınırlı kalmadı. Korsanlar, İsrail'in ABD'de askeri ateşe olarak görevli bir kişinin ve mevcut İsrail Büyükelçisi'nin aileleriyle beraber bilgilerini paylaştı. İsrail Savunma Bakanlığı'nın eski genel müdürüne ait kişisel fotoğraflar ve belgeler de bu siber saldırının hedefi oldu.

İsrail ifşaları yalanladı 

İran'ın ifşaları karşısında İsrail ise suskunluğunu koruyor. İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü konuya ilişkin yorum yapmadı, açıklama için ise taleplerin Başbakanlık Ofisi'ne iletilmesini istedi. İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet de bir açıklama yayımlamadı. Başbakanlık Ofisi ise yayımlanan görüntülerin ve planların İsrail'deki tesise ait olmadığını öne sürdü. 

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