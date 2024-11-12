İmamoğlu noktayı koydu: "Benim yol arkadaşım değildir"

CHP'de bir anda yükselen 'kurultay' çıkışları sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'Kurultay yok' diyerek noktayı koyarken 81 il başkanı da Özel'e destek açıklaması yapmıştı. Gözlerin çevrildiği bir diğer isim olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili ise dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi.

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Kurultay seslerinin yükseldiği CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi. Tv100'de yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olan Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in düzenlediği toplantıda Ekrem İmamoğlu’nun kurultay isteğine karşı çıktığını ve "Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir" dediğini belirtti.

Yarkadaş konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“CHP’nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaptı. İlçe başkanları, belediye başkanları ve ilçe yöneticilerinin katıldığı bir toplantı. Sunumdan sonra Ekrem İmamoğlu 40 dakika konuştu. Esenyurt’taki kayyum ve kendi fikirlerini aktardı."

Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir

İmamoğlu konuşmasını bitirirken ‘Gündemimiz olmamasına rağmen son bir konuya değinmek istiyorum. Medyada imza tartışması dönüyor. Bu tartışmalar partiye zarar veriyor. Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir nokta” dediğini aktardı.