BIST 9.277
DOLAR 34,37
EURO 36,59
ALTIN 2.880,34
HABER /  GÜNCEL

Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatacağı iddia edildi

Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatacağı iddia edildi

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın kabinesi şekilleniyor. Trump'ın yönetimde yapacağı yeni düzenlemeler arasında Eğitim Bakanlığı'nı kapatacağı iddiası da var.

Abone ol

ABD, ikinci Donald Trump dönemini beklerken, Trump ekibini oluşturuyor.

Trump'ın Beyaz Saray'ın iki kritik pozisyonu için görevlendirmeyi düşündüğü isimler belli oldu.

Trump, Cumhuriyetçi Parti Florida Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Waltz'tan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olmasını istedi.

Afganistan ve Ortadoğu'da askerlik yapan Waltz'ın bu göreve seçilmesinin ABD'nin küresel duruşunun yeniden düzenlenmesi anlamına geldiği yorumları yapılıyor. Waltz, Çin konusunda şahin, rekabetin kararlılıkla sürdürülmesinden yana. Ukrayna'ya silah gönderilmesine de şüpheyle yaklaşıyor.

Trump'ın belirlediği bir diğer isim, Birleşmiş Milletler Büyükelçi adayı Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Elise Stefanik.

Stefanik, Ukrayna’ya silah desteğinin kesilmesini ve savaşın sona ermesini istiyor. Bu sebeple daha önce Rusya yanlısı olmakla suçlanmıştı.

Trump'ın Dışişleri Bakanı olarak ise Senatör Marco Rubio'yu düşündüğü ülke basınında iddia ediliyor.

Trump ayrıca, Eğitim Bakanlığı’nı kapatarak bakanlığın kaynaklarını eyaletlere yönlendireceğini açıkladı.

Eğitim için kişi başına harcanan paranın herhangi bir ülkenin 3 katı olmasına karşın ABD'de eğitimin dipte olduğunu savundu.

ÖNCEKİ HABERLER
İmamoğlu noktayı koydu: "Benim yol arkadaşım değildir"
İmamoğlu noktayı koydu: "Benim yol arkadaşım değildir"
İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Zirvesi'nin sonuç bildirisi açıklandı
İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Zirvesi'nin sonuç bildirisi açıklandı
Donald Trump yeni kabinesindeki bir ismi daha belirledi
Donald Trump yeni kabinesindeki bir ismi daha belirledi
Çok sayıda ilimize yağış, sis ve pus uyarısı! Kar kapıda
Çok sayıda ilimize yağış, sis ve pus uyarısı! Kar kapıda
Gazze’nin kuzeyindeki çatışmalarda 4 İsrail askeri öldü
Gazze’nin kuzeyindeki çatışmalarda 4 İsrail askeri öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı için en güçlü seçenek belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı için en güçlü seçenek belli oldu
Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'ın ''Yapı yok, ayıp var'' açıklamasına tepki
Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'ın ''Yapı yok, ayıp var'' açıklamasına tepki
Trump'ın Dışişleri bakanlığına aday göstermeyi planladığı isim belli oldu
Trump'ın Dışişleri bakanlığına aday göstermeyi planladığı isim belli oldu
Yolcu minibüsü 220 metrelik uçuruma yuvarlandı 10 ölü
Yolcu minibüsü 220 metrelik uçuruma yuvarlandı 10 ölü
Bodrum'da markette kavga çıktı benzin dökerek ateşe verdi 1 ölü 1'i ağır 5 yaralı
Bodrum'da markette kavga çıktı benzin dökerek ateşe verdi 1 ölü 1'i ağır 5 yaralı
Yasa dışı bahis soruşturmasında Mehmet Ali Erbil'in ifadesi ortaya çıktı
Yasa dışı bahis soruşturmasında Mehmet Ali Erbil'in ifadesi ortaya çıktı
Mozambik’te internete erişim engeli 14 gün sonra kaldırıldı
Mozambik’te internete erişim engeli 14 gün sonra kaldırıldı