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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı için en güçlü seçenek belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı için en güçlü seçenek belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Erdoğan 3. defa aday olsun” teklifini değerlendiren AK Parti kurmayları, Erdoğan'ın yeniden başkanlığı için erken seçim kartını benimsedi.

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Muhalefetin erken seçim çağrıları ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü defa aday olmasının yolunun açılmasına yönelik tartışmalar AK Parti’de gündem maddesi oldu.

Edinilen bilgilere göre, Bahçeli’nin açıklaması için AK Parti’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile henüz kapsamlı bir değerlendirme yapılmadı. Ancak, parti yöneticileri ve milletvekilleri kendi aralarında Bahçeli’nin açıklamalarıyla ilgili görüşlerini dile getiriyor.

Erdoğan'ın adaylığı için formül belirlendi

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; AK Parti’de Bahçeli’nin açıklamaları konusunda “Mevcut durumda zaten bunun iki yolu var. Biri anayasa değişikliği, diğeri de Meclis’in seçim kararı alması. Anayasa değişikliğine sayımız yetmiyor, Meclis’in seçim kararı almasında da muhalefetin desteği gerekiyor. Anayasa ihtimali, Meclis’in seçim kararı alması ihtimalinden daha zor. Ancak Meclis’in seçim kararı alarak seçime gidilmesi formülü üzerinde durabiliriz. Çünkü o gün geldiğinde, muhalefet ‘seçimden kaçıyor’ görüntüsü vermek istemez. Şu anda 2028’den önce bir seçim kesinlikle gündemde değil. Meclis’ten seçim kararı alınacaksa, bunu 2027’de tartışmaya başlayabiliriz” değerlendirmesi yapılıyor.

Erdoğan'dan adaylık mesajı

Öte yandan “Rabb’im ömür milletimiz de onay verdikçe Türkiye’ye hizmete devam edeceğiz” diyerek Bahçeli’ye teşekkür eden Erdoğan’ın da üçüncü defa aday olmak istediğine yönelik bugüne kadarki ‘en net açıklama’ olarak nitelendirildi.

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