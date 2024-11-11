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CHP Giresun İl Başkanı'na saldırı

CHP Giresun İl Başkanı'na saldırı

CHP Giresun İl Başkanı Dr. Gökhan Şenyürek, bir hasta yakını tarafından saldırıya uğradı; sağlık durumu iyi olan Şenyürek'e saldıran A.A.K. gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saldırıyı kınayan açıklamalarda bulundu.

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CHP Giresun İl Başkanı Dr. Gökhan Şenyürek, bir hasta yakınının saldırısına uğradı. Şenyürek'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, hasta yakını A.A.K. gözaltına alındı.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, konuya ilişkin müdürlüğün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şenyürek'in görevi başında fiziksel saldırıya maruz kaldığını belirterek, "Olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Tek amacı insan hayatına hizmet etmek olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti her ne sebeple olursa olsun insanlık dışı buluyor ve kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel saldırıyı kınadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Giresun İl Başkanı da olan Dr. Gökhan Şenyürek'e gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir hasta yakını tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğrayan Giresun İl Başkanımız Dr. Gökhan Şenyürek'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, gerçekleşen saldırıyı kınıyorum." ifadesini kullandı.

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