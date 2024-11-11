Galatasaraylı taraftarları üzecek Osimhen iddiası!

Victor Osimhen için sarı kırmızılı ekibin transfer planlarını sıkıntıya sokacak bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son maçta Samsunspor'u 3-2 mağlup ederken, sarı kırmızılıların Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen attığı 2 golle galibiyetin mimarı olmuştu.

Maçın yıldızı Osimhen, Tottenham galibiyetinin ardından takıma verdiği büyük katkıyla yine alkış topladı. Nijeryalı oyuncunun bu grafiği sadece ülke içinde değil yurt dışında da büyük dikkat çekiyor.

G.SARAY TRANSFER PLANLARI YAPIYOR

Kiralık olarak gelen ancak takıma çok iyi uyum sağlayan Osimhen için Galatasaray transfer planlarına başladı. Cimbom'un Nijeryalı oyuncu için bankadan 50 milyon euro kredi çekeceği, Napoli'ye Yunus Akgün artı para teklifinde bulunacağı ve 4-5 sponsor anlaşmasıyla Osimhen'in bonservisinin alınacağı formülleri şu an masada.

ARABİSTAN'DA TARAFTARLAR HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan, Suudi Arabistan takımı Al Hilal'in taraftarları kulübe Osimhen'in transfer edilmesi için talepte bulunmuş ve transfer için sosyal medyadan adeta bir operasyon başlatmıştı.

İNGİLTERE'DEN FLAŞ İDDİA

Şimdi de, Napoli'den Galatasaray'a kiralanmadan önce Chelsea, Arsenal ve Suudi Arabistan'dan bazı takımların ilgisinin üzerinde olduğu Osimhen için Ada basını, flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

Tottenham maçından sonra Chelsea ve Arsenal'ın Osimhen için iştahının kabardığını belirten İngiliz medyası, bir Premier Lig kulübünün daha harekete geçtiğini ve sağlam bir teklifle Nijeryalı ismi transfer etmeye çalışacağını yazdı.

DEV TEKLİFİ DUYURDULAR

İddiaya göre, Osimhen için gizli transfer planı hazırlayan ekip Newcastle United. 7 Ekim 2021'de Suudi Arabistan hükümetinin egemen servet fonu liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından %80 hissesi 305 milyon £ karşılığında satın alınan siyah beyazlı kulüp, Osimhen için Galatasaray'ın yanı sıra Chelsea ve Arsenal'ı da saf dışı bırakacak bir teklif hazırladı.

Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 9 maça çıkan Osimhen, bu müsabakalarda 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Nijeryalı santrforun güncel piyasa değeri ise 75 milyon Euro.