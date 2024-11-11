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Emine Erdoğan'dan 'Gazze Hatıra Ormanı' paylaşımı

Emine Erdoğan'dan 'Gazze Hatıra Ormanı' paylaşımı

Emine Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Ankara'da oluşturulan Gazze Hatıra Ormanı'na adına dikilen fidanla ilgili sosyal medya paylaşımında, fidanların barış ve umudun simgesi olmasını diledi. Ayrıca, yeşeren her yaprağın çocuklara daha yaşanabilir bir dünya sunduğunu belirterek katkıda bulunanlara teşekkür etti.

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Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığınca 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Ankara Behiçbey Fidanlığı'nda düzenlenen "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" etkinliğinde oluşturulan "Gazze Hatıra Ormanı"nda, kendisi adına fidan dikilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle Gazze Hatıra Ormanı'na adıma dikilen fidan, umudun ve barışın yeşerdiği bir dünyanın sembolü olarak kalbimde özel bir yere sahip. Yeşeren her bir yaprak, çocuklarımız için daha yeşil ve yaşanabilir bir gelecek arzumuzu temsil ederken, birlik ve dayanışma duygularımızı da güçlendirecek. Bu anlamlı katkıyı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Dilerim ki bu fidanlar, Gazze'ye ve insanlığa nefes olsun."

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