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Üzerine tır devrilen otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi! İşte verilen ceza

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Üzerine tır devrilen otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi! İşte verilen ceza

 İstanbul Bakırköy'de, tır devrilen otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada tutuklu tır şoförü Mehmet Fettahoğlu, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fettahoğlu ve tarafların avukatları katıldı.

Son sözü sorulan Fettahoğlu, bilerek suç işlemediğini savunarak, tahliyesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Fettahoğlu'na "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan takdiri indirip uygulayarak, 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme ayrıca, sanığın sürücü belgesinin 2,5 yıl alınmasına karar verdi.

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