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İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e gözaltı...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e gözaltı...

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin, diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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