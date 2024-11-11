İsrail basını: Netanyahu, Lübnan'daki telsiz patlamalarının sorumluluğunu üstlendi

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, Lübnan'da Hizbullah'ın kullandığı telsiz ve çağrı cihazlarına yönelik 17-18 Eylül’deki patlatma saldırılarının, İsrail Güvenlik Kabinesi'ndeki muhalif görüşlere rağmen kendi inisiyatifiyle gerçekleştirildiğini ifade ettiği iddia edildi.

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İsrail’deki Kanal 12 televizyonunun haberinde Netanyahu’nun, İsrail Güvenlik Kabinesi’ndeki bazı muhalif seslere rağmen, Lübnan’da Hizbullah üyelerinin kullandığı telsiz ve çağrı cihazlarına yönelik saldırı emrini bizzat verdiği iddia edildi.

Haberde, Netanyahu’nun görevden aldığı eski Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı ima ederek, “Lübnan'daki (çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması) operasyonu ve Nasrallah'ın öldürülmesi, güvenlik teşkilatındaki üst düzey yetkililerin ve onlardan sorumlu siyasi kademenin muhalefetine rağmen gerçekleştirilmiştir.” dedi.

Öte yandan, Netanyahu, kabine toplantısı sonrası yaptığı video mesajda, ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump ile son günlerde üç ayrı görüşme yaptığını belirtti “Tüm bileşenleriyle İran tehdidi ve bunun yarattığı tehlike konusunda aynı fikirdeyiz.” dedi.

Lübnan'da 17-18 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana gelmişti. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 323 kişi yaralanmıştı.

Ülkede 18 Eylül'de de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişi ölmüş, 608'den fazla kişi yaralanmıştı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili açıklama gelmemişti.