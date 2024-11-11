BIST 9.274
DOLAR 34,34
EURO 36,72
ALTIN 2.944,58
HABER /  GÜNCEL

Tekirdağ'da 17 yaşındaki genç dehşet saçtı! Annesini öldürdü, 4 kişiyi yaraladı

Tekirdağ'da 17 yaşındaki genç dehşet saçtı! Annesini öldürdü, 4 kişiyi yaraladı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde annesini bıçakla öldürüp, 4 aile üyesini yaralayan 17 yaşındaki genç gözaltına alındı. Oğlu tarafından öldürülen annenin, Hasan Orhan Ortaokulu'nun müdürü olduğu öğrenildi.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen A.Ç, Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde önce annesi N.Ç. ve babası M.Ç'yi, ardından aynı apartmanın alt katındaki dairede oturan amcası G.Ç, yengesi F.Ç. ile dedesi C.Ç'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde anne N.Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan anne N.Ç'nin ilçedeki Hasan Orhan Ortaokulu'nun müdürü olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mezarlıkta cesedi bulunan küçük kızın cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
Mezarlıkta cesedi bulunan küçük kızın cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
Altında kayıp sürüyor! Gram, çeyrek altın fiyatına bakın
Altında kayıp sürüyor! Gram, çeyrek altın fiyatına bakın
Çorum'da peş peşe korkutan depremler! Kandilli Rasathanesi açıkladı
Çorum'da peş peşe korkutan depremler! Kandilli Rasathanesi açıkladı
Emine Erdoğan, COP29'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek
Emine Erdoğan, COP29'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek
Samsung'dan Galaxy S24 FE'de "Efsane Cuma" fırsatı
Samsung'dan Galaxy S24 FE'de "Efsane Cuma" fırsatı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası 18 Kasım'a ertelendi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası 18 Kasım'a ertelendi
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! Artık o 2 ek ücreti ödemek yok
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! Artık o 2 ek ücreti ödemek yok
İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e gözaltı...
İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e gözaltı...
Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı davasında karar! Faruk Koca'ya hapis cezası
Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı davasında karar! Faruk Koca'ya hapis cezası
Öğretmenlere trenlerde yüzde 50 indirim müjdesi
Öğretmenlere trenlerde yüzde 50 indirim müjdesi
İşte 2025 yılında ödenecek olan MTV tutarları! Hangi araç için ne ödenecek?
İşte 2025 yılında ödenecek olan MTV tutarları! Hangi araç için ne ödenecek?
NBA'de Alperen Şengün, 27 sayıyla Houston Rockets'a galibiyeti getirdi
NBA'de Alperen Şengün, 27 sayıyla Houston Rockets'a galibiyeti getirdi