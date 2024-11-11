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Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! Artık o 2 ek ücreti ödemek yok

Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! Artık o 2 ek ücreti ödemek yok

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yaptığı düzenleme ile EFT ve FAST işlemlerinde kritik bir değişiklik yapıldı. azami tarifelerinin yüzde 50 fazlası kadar ücret alınması uygulamasına son nokta konuldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yeni bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğin kapsamında bankaların ticari müşterilerden alabileceği ücretler için geçerli tebliğ de güncellendi.

EFT/FAST'te yeni inceleme

Önceden hafta içi 16.00’dan sonra veya hafta sonu gerçekleştirilen işlemlerde azami EFT/FAST tarifesine yüzde 50 ek ücret uygulanıyordu. Ancak yeni düzenlemeyle tüm EFT/FAST işlemlerinde artık ek ücret olmadan standart tarifeler geçerli olacak.

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