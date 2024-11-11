BIST 9.269
DOLAR 34,37
EURO 36,79
ALTIN 2.953,24
HABER /  EKONOMİ

Sanayi üretimi endeksi eylül ayı sonuçları açıklandı

Sanayi üretimi endeksi eylül ayı sonuçları açıklandı

Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,6 artarken yıllık bazda yüzde 2,4 azalış gösterdi.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,4 azalış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 4,4 azalış oldu.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 artış kaydetti.

Söz konusu ayda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 artış gösterirken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,8 azaldı.

TÜİK, sanayi üretimine ilişkin bazı ayların verilerinde revizyona gitti.

ÖNCEKİ HABERLER
Otomotivde 10 aylık veriler belli oldu: Üretimde yüzde 7 gerileme
Otomotivde 10 aylık veriler belli oldu: Üretimde yüzde 7 gerileme
Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı
Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı
Gümrük Muhafaza ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine üç ayrı operasyon
Gümrük Muhafaza ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine üç ayrı operasyon
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İsrail'e petrol sevkiyatı iddialarının asılsız olduğunu bildirdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İsrail'e petrol sevkiyatı iddialarının asılsız olduğunu bildirdi
Bülent Orakoğlu yazdı: Narin Güran davasında gizli tanık bombası! Cinayeti aydınlatacak en önemli delil ne?
Bülent Orakoğlu yazdı: Narin Güran davasında gizli tanık bombası! Cinayeti aydınlatacak en önemli delil ne?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" mesajı
Trump, Putin ile telefonda görüştü: "Artık bitir!"
Trump, Putin ile telefonda görüştü: "Artık bitir!"
Mansur Yavaş için karar zamanı! Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal yazdı
Mansur Yavaş için karar zamanı! Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal yazdı
Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, bir anda Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, bir anda Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
Narin’in babası Arif Güran'dan ara karar açıklaması: Ben ailemden şüphelenmem
Narin’in babası Arif Güran'dan ara karar açıklaması: Ben ailemden şüphelenmem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
CHP'li Maltepe Belediyesi’ne grev kararı asıldı
CHP'li Maltepe Belediyesi’ne grev kararı asıldı