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Bülent Orakoğlu yazdı: Narin Güran davasında gizli tanık bombası! Cinayeti aydınlatacak en önemli delil ne?

Bülent Orakoğlu yazdı: Narin Güran davasında gizli tanık bombası! Cinayeti aydınlatacak en önemli delil ne?

Yenişafak yazarı Bülent Orakoğlu, "Narin cinayetinde bir itirafçı var ve bu soruşturmanın seyrini tamamen değiştirebilir. Soruşturma bambaşka bir yere gidebilir." ifadelerini kullandı ve aldığı bilgileri paylaştı.

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı. 3 gün süren ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma 26 Aralık'a ertelendi.

Yenişafak yazarı Bülent Orakoğlu'nun bugün kaleme aldığı yazı dikkatleri çekti. Güvenilir kaynaklardan aldığını belirttiği bilgileri paylaşan Orakoğlu şunları kaydetti:

Narin cinayetinde bir itirafçı var ve bu soruşturmanın seyrini tamamen değiştirebilir. İtirafçı stratejik bilgiler verdi. Soruşturma bambaşka bir yere gidebilir. Bu mahkeme sürecinde duyulmadı ve 1 haftalık bir durum. Bir gizli tanık var. Verdiği ifadelerle şu an konuşulan her şeyi yerle bir eden açıklamalar var.

Katil amca Salim Güran olmayabilir?

İtirafçı ve gizli tanığın verdiği ifadeler bu soruşturmanın seyrini tamamen değiştirebilir. Soruşturma bambaşka bir yere gidebilir. Bu mahkeme sürecinde duyulmadı ve 1 haftalık bir durum. Gizli tanık verdiği ifadelerle şu an konuşulan her şeyi yerle bir eden açıklamalar yaptı. Yargı yetkilileri gizli tanık ile ilgili olarak bir süreç yürütülüyor ve ifadeler alınıyor. Şu anda ‘herkes katil kim?’ diye konuşuyor? Nevzat Bahtiyar’ın söylemiyle Salim Güran Narin'i öldürdü ancak gizli tanığın ifadelerinden şunu anlıyoruz katil amca da olmayabilir. Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma burada titiz bir çalışma yürütüyor.

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