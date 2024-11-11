Narin’in babası Arif Güran'dan ara karar açıklaması: Ben ailemden şüphelenmem

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın davasında ara karar sonrası baba Arif Güran ilk kez konuştu. Duruşmada fenalaşarak hastaneye kaldırılan baba, Nevzat Bahtiyar’ın duruşmadaki tutumuna dikkat çekerek "Hayalet gibiydi" dedi. Ayrıca, "Ben ailemden şüphelenmem, ama devlet şüphelenmişse cezasını çekecek" ifadelerini kullandı.

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Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolduktan 18 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Narin Güran’ın cinayeti Türkiye’yi derinden sarstı. Cinayete ilişkin dava sürerken, Diyarbakır’daki duruşmada Narin’in ailesi ve itirafçı olarak sanık sandalyesinde oturan Nevzat Bahtiyar’ın yargı süreci dikkat çekiyor. Mahkeme, Narin’in annesi Yüksel Güran, abisi Baran Güran, amcası Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık’a ertelenmesine karar verdi.

Duruşmanın ardından baba Arif Güran, A Haber'e konuştu. Sanıklardan itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın mahkeme sürecinde duygusuz ve soğukkanlı tavrına dikkat çeken baba Güran, "Bir gün bile Nevzat'ın namusu hakkında kötü bir şey söylemedim, ama 3 gün boyunca mahkeme salonunda ağlayan insanların yanında onun gözleri bile dolmadı. Bir hayalet gibi davranıyordu" dedi. Kızının ölümüyle ilgili acısını ve Bahtiyar’ın umursamaz tutumunu ifade eden Güran, ailesinin bu olayla ilgisi olmadığına inandığını belirtti.

Narin’in kaybolduğu gün son olarak samanlık yakınında görüldüğünü iddia eden baba Güran, olayın geçtiği bölgede akrabalarına ait evlerin bulunduğunu dile getirdi. Güran, “Kızımın son görüldüğü yer, akrabalarımızın yaşadığı evlere çok yakın. Sol tarafımızda Hüseyin Güran'ın, arka tarafta Salim Güran'ın evi var. Olay yerinden 500 metre ileride ise Fuat Güran'ın evi bulunuyor” şeklinde konuştu.

Nevzat Bahtiyar’ın verdiği çelişkili ifadelere de dikkat çeken baba Güran, “Bahtiyar, patikadan 50-60 metre uzaklıkta olduğunu söylüyor. Fakat ev ile kendi arasındaki mesafe sorulduğunda '30 metre' yanıtını veriyor. Bazı insanlar ya olayları görmek istemiyor ya da yalan söylemeye devam ediyor” dedi.

Ne olursa olsun, zulüm bir yere kadardır

Mahkeme sürecinde ailesine yönelik şüphelerin gündeme gelmesiyle zor anlar yaşadığını belirten Arif Güran, “Ben ailemden şüphelenmiyorum. Ancak devlet şüphelenmiş ve onları cezaevine koymuşsa gereken ceza verilsin. Suçsuzlarsa serbest kalacaklar; o zaman onlarla yaşayabilirim" diyerek yargıya güveni olduğunu ifade etti. Mahkeme sürecinde savunma avukatlarının delillerle ilgili itirazlarının ardından ailesine sarıldığını ve dayanışma içinde olduğunu belirten Güran, "Ne olursa olsun, zulüm bir yere kadardır. Şu an, sanki biz Nevzat'ın kızını öldürmüşüz gibi davranılıyor. Ama ben, Nevzat'ın hayalet gibi davrandığını gördükçe suçlu olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Nevzat'ta hiçbir duygu belirtisi yoktu

Narin Güran’ın babası Arif Güran, kızının ölümüyle ilgili şüphelerinin başından beri itirafçı Nevzat Bahtiyar üzerine yoğunlaştığını ifade etti. "Allah'ın izniyle bu olay çözülecek. Benim kanaatim, kızımı Nevzat Bahtiyar katletti. Bu insan, acımasız bir insandır. Mahkemede annesi Yüksel Güran ve kardeşi Enes'in verdiği ifadeler sırasında salonun çoğu ağlarken Nevzat'ta hiçbir duygu belirtisi yoktu" dedi.