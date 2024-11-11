Samsunspor isyanda! Penaltı ve gol öncesi faul var mıydı Trio hakem heyeti açıkladı

Galatasaray'ın Samsunspor'u 3-yendiği maçta hakem Halil Umut Meler'in kararları Samsunspor'un tepkisini çekti. Yayıncı kuruluşun Trio programında hakemler, Ntcham'ın ceza sahasında Torreira taarfından düşürüldüğü pozisyona penaltı, Galatasaray'ın attığı 3. golden önce de bir faul olduğunu söyledi.

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Süper Lig'de dün akşam oynanan maçta Galatasaray evinde ağırladığı Samsunspor'u 3-2 yenmeyi başardı. Yazarımız Deniz Çoban'ın da yer aldığı beIN Sports'un Trio programındaki hakem heyeti hakem Halil Umut Meler'in yönettiği maçtaki kararları ve tartışmalı pozisyonları tek tek inceledi.

2. dakikada Barış Alper'e yapılan müdahalede faul var mı?

Bülent Yıldırım: Hakem için kötü başlangıç. Faule benzeyen hiçbir şey yok. Barış istedi, faul verdi, talihsizlik o da gitti gol oldu.

Deniz Çoban: Futbol oyunundaki bir ikili mücadele. Samsunspor çok önemli akına çıkarken kesildi. Çok etkili bir atağa çıkacakken hatalı bir tespit.

Bahattin Duran: Pozisyon kesinlikle faul değil. Yanlış karar. Devamında Samsunspor hızlı hücuma çıkıyordu. Faulün devamında gol oldu.



Bülent Yıldırım: Burada da faul yok. Futbol oyun kuralları içerisinde tutma, çekme, hiç öyle bir şey yok.

Deniz Çoban: Birinin faul yaptığını arasak Barış yapıyor, topu bırakıp rakibe gitti deriz. Karar Barış lehine çıktı.

Bahattin Duran: Topu bırakıp rakibin üstüne giden Barış Alper, kesinlikle bir faul yok.

Ntcham, Torreira ile girdiği ikili mücadelenin ardından penaltı bekledi

Deniz Çoban: Hakem takdiri ama penaltı verilmesi gerekiyordu. Topu dürten oyuncu hareketlenmeye çalışacak ama Torreira'nın gecikmiş müdahalesiyle ayağını yere sağlam basamıyor, VAR devreye giremez ama penaltı verilmeliydi.

Bülent Yıldırım: Sübjektif bir karar olduğu için VAR için tartışılacak bir şey yok. Kramponun teması etkili. Penaltı gerekirdi.

Bahattin Duran: Ntcham topla oynadıktan sonra temas gelince ayak dönüyor. Penaltı kararı daha doğru olurdu. Oyunu devam ettireni de eleştiremem.

Osimhen'e yönelik hareket penaltı mıydı?

Bülent Yıldırım: İşbirliği gerçekleşti. Yardımcı hakem muhtemelen hakemi uyardı. Tam da kontrol ederken Osimhen'in alıp rakibini indirdiğini gördük. Sarı kart uygulaması doğru ve yeterli.

Deniz Çoban: Yeterli ama Osimhen'in hareketi de sınırları zorluyor. Hakem kırmızı gösterse, alıp adamı yere fırlatıyor. Sarı kart ama limitleri zorluyor. Bahattin Duran: Ben de sarı kart diyorum.

Deniz Çoban: Osimhen ayağını yere koyuyor ve yere düşüyor, bileğini tutuyor. Zeki'nin ayağının üstüne basan Osimhen, penaltı almak için kendini yere bırakıyor. Penaltıyla ilgisi yok. Dizine bir temas var, aldatma yok ama Osimhen de sınırlarda dolaşmış kartı varken

Bülent Yıldırım: Penaltı söz konusu değil. Bahattin Duran: Penaltı yok. Aldatma değil



Samsunspor lehine verilen ilk penaltı kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Penaltı yanlış karar. Dimata çalımı attıktan sonra ayakla burguyu yapan da kendisi.

Deniz Çoban: Omuz omuza mücadele, çok net! Penaltıya benzeyen bir şey yok. Halil Umut Meler gibi bir hakem vermemeliydi ama 1. dakikadan itibaren hatalı faul düdükleri çalıyor.

Bahattin Duran: Hatalı karar.

Galatasaray'ın 3. golü öncesi Batshuayi'nin hareketi faul mü?

Bülent Yıldırım: Defans oyuncusu doğru zamanda topa yükseldi, Batshuayi arkadan geldi ve çarptı. Faul. Sübjektif karar, VAR müdahale edemez.

Deniz Çoban: Faul verilse daha doğru olurdu.

Bahattin Duran: Sahada faul verilse daha doğru karar olurdu. VAR müdahale etmez. Gol öncesi faul var.

Deniz Çoban: Var diyene yok diyene itiraz edemezsiniz. Bana sorarsanız yetecek kadar itme var ama bana göre. Bir başkasına göre farklı bir şey olabilir. VAR'ın bu pozisyona müdahalesi yanlış, böyle bir müdahale olamaz.

Bülent Yıldırım: Hakemin vermesi gereken bir karar. VAR niye yanıldı? İki eliyle ittiği için karıştı, peki etkisini ölçtün mü? Değerlendirmeyi yapması gereken hakem. Bana göre de sahada penaltı ama VAr müdahalesi yanlış.

Muslera'ya kırmızı kart gerekli miydi?

Deniz Çoban: Bütün futbolcular için geçerli bu ligimizde oynayan, Avrupa'da farklı, ligde farklı. Muslera penaltı verilip penaltı atılana kadar hakemle uğraştı durdu. Hakeme itiraz etti, mobbing uyguladı, topu havaya vurdu, hakemle dalga geçti, her şeyi yaptı. Muslera'ya has bir tutum değil bu. Hayır değil, bütün oyuncular aynı şeyi yapıyor. Çok sayılı hakeme saygı gösteren oyuncu. VAR çağırdı, yerdeki topu Muslera havaya vurdu, protesto ediyor. Herkes görüyor, sadece Halil Umut Meler görmüyor. İhraç edilmeliydi Muslera.

Bülent Yıldırım: İkinci sarı karttan ihraç edilmeliydi Muslera.

Bülent Yıldırım: Marius, top önüne atıldı, 3-2 geride, umut vaad eden atak, giderken karşısına alanı genişleten bir cisim çıkıyor. Faulü yapan Nelsson, teması sağlayan Nelsson, topla oynamaya çalışan Marius. Ters bir faul, talihsiz bir faul, ciddi atağı engelleyen faul.

Deniz Çoban: Çok yanlış bir faul.

Bahattin Duran: Yanlış bir faul. Nelsson'a iki tane ters karar.